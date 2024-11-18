В Горноуральском городском округе сотрудникам МУПа задерживают зарплату

В Горноуральском городском округе сотрудниками прокуратуры Пригородного района была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия «Горноуральская теплоснабжающая компания».

В ходе проверки было установлено, что перед 155 работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за август — сентябрь 2024 года в размере свыше 5,6 млн рублей.

«В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура внесла представление руководителю организации с требованием устранить нарушения законодательства, а также возбудила в отношении него административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный законом срок). Кроме того, прокурор объявил предостережение главе Горноуральского городского округа о недопустимости нарушений законодательства», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками компании была полностью погашена.