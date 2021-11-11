В Горноуральском городском округе пенсионеров старше 65 лет на медосмотры будут возить мобильные бригады

Новый порядок транспортировки свердловчан старше 65 лет в больницы утвердил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Доставку пожилых пациентов будут осуществлять центры соцобслуживания в 24 муниципалитетах, в том числе в Горноуральском городском округе.

Как сообщает «Областная газета», руководителям организаций соцобслуживания предписано обеспечить взаимодействие с больницами и организовать доставку пожилых жителей из сельской местности на профосмотры и диспансеризацию. Медорганизации будут ежемесячно составлять графики приёма таких пациентов, а центры соцобслуживания — графики выезда мобильных бригад.

Если свердловчанин не успеет пройти необходимых врачей за один раз, то ему могут выдать не более двух талонов для дополнительного посещения больницы. Ради этого мобильная бригада должна будет скорректировать свой график выездов.