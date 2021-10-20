В гордуме Нижнего Тагила нашли замену ушедшему в ЗакСО Вячеславу Малых 

Заместителем председателя комиссии Нижнетагильской городской думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительства и землепользования назначен Игорь Макаров. Он занял место Вячеслава Малых, который после сентябрьских выборов стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Предложение о назначении нового заместителя комиссии выдвинул сегодня, 20 октября, её председатель — начальник технического управления АО «ЕВРАЗ НТМК» Константин Шведов. Члены комиссии приняли решение единогласно.

Игорь Макаров является председателем совета ТОС «Прудок» Ленинского района, представляет партию «Справедливая Россия». Он также входит в думскую комиссию по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму. В 2012 году выдвигал свою кандидатуру на должность главы города, но тогда победу одержал вице-губернатор Сергей Носов.