В горбольнице №1 Нижнего Тагила замерзают без отопления пациенты с пневмонией и коронавирусом

Пациенты пульмонологического отделения ЦГБ № 1 на Вагонке, которая в июне 2021 года вновь была отдана под лечение больных коронавирусом и пневмонией, жалуются на отсутствие отопления в палатах. Несколько тагильчан обратились в редакцию АН «Между строк» с жалобами о том, что их родственники, болеющие коронавирусом и пневмонией, замерзают в больнице.

«Моему мужу 74 года, он лежит с поражением лёгких, а в палате нет отопления. Но куда бы я ни обращалась, никаких изменений нет. Все тёплые вещи, которые были дома, мы уже принесли. В больнице пациентам выдали покрывала, но им всё равно холодно», — рассказала АН «Между строк» возмущённая тагильчанка.

В мэрии подтвердили, что проблема в медучреждении существует. По словам исполняющего обязанности директора МУП «Горэнерго-НТ» Ивана Анфилатова, ресурсоснабжающая организация систему отопления запустила в полном объёме, однако проблемы с подачей тепла возникли именно в больнице. Сегодня специалисты «Горэнерго» выехали на место и совместно со специалистами больницы устраняют проблему.

«Сейчас специалисты занимаются наладкой гидравлического режима. Перебоев с подачей тепла в систему отопления со стороны организации не было. В больнице за отопление отвечает свой персонал, который обслуживает систему. Также там есть своя насосная станция, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе отопления корпусов. Сегодня проблема будет решена», — заявил Иван Анфилатов.

UPD: После выхода публикации в пресс-службе ЦГБ № 1 сообщили, что в палатах пациентов уже стало теплее.

«Больница полностью готова к отопительному сезону и каких-либо серьёзных проблем нет. Возникшая ситуация была временной, уже сейчас в платах комфортная температура», - заявили в медучреждении.