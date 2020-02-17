В горбольнице № 4 открылся новый кабинет компьютерной томографии

Комплекс компьютерных медицинских исследований открылся сегодня в городской больнице № 4 в Нижнем Тагиле. Оборудование кабинета стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Как сообщает газета «Тагильский рабочий», в медучреждении, которое работает в качестве межмуниципального центра по оказанию помощи больным с сердечно-сосудистыми патологиями, действует целый комплекс КТ, МРТ-исследований и лечения. Ежедневно специалисты проводят 10-12 экстренных и плановых операций с применением компьютерных технологий. На приобретение тяжёлой медтехники и оборудование специальных кабинетов на первом этаже терапевтического корпуса больничного городка потребовалось более 70 млн рублей.

«Сегодня, открывая новый кабинет компьютерных исследований, мы видим, как реализуется президентский и национальный проект по повышению качества и доступности медицинской помощи, программа губернатора Свердловской области, направленная на снижение числа смертей от сердечно-сосудистых патологий. Впервые за последние годы в 2019-м этот показатель в нашей области снизился. Надо отметить, что обеспеченность аппаратами такого высокого класса в Нижнем Тагиле стала выше, чем в Европе», — заявил после экскурсии по больнице министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Теперь в горбольнице № 4 работают два томографа и один ангиографический комплекс.

«Томографы позволяют исследовать любую сосудистую систему: верхних, нижний конечностей, головы, шеи, почек. Точность установки диагноза и выбор тактики лечения после КТ выше 100 процентов», — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБ № 4 Вадим Карасёв.

Исследования на современном оборудовании будут проходить не только тагильчане, но и жители Горнозаводского округа. С открытием вертолётной площадки для медицинской авиации доставка пациентов, к примеру, из Кушвы занимает около 15 минут.