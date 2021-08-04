В горах Сочи спасли туриста из Нижнего Тагила, который получил травму ноги

Накануне в горах Сочи спасатели эвакуировали 40-летнего жителя Нижнего Тагила, который из-за травмы ноги не мог идти. Как сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС», тагильчанин гулял по туристическому маршруту «33 водопада». Во время ходьбы мужчин получил травму ноги и не мог самостоятельно продолжить путь. Мужчине потребовалась эвакуация. Прибывшие на место вызова спасатели сочинского отряда «Кубань-СПАС» совместно с сотрудниками Службы спасения наложили туристу шину на травмированную ногу. После спасатели эвакуировали мужчину на носилках в безопасное место и передали бригаде медиков.