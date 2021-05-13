В горах Абхазии нашли пропавших туристов из Свердловской области

В горах Абхазии обнаружили туристическую группу с Урала из шести человек, которая пропала 12 мая, сообщает пресс-служба МЧС республики.

«Основная группа российских туристов, спускавшаяся с верховьев реки Гумисты, вышла на связь. Состояние туристов не вызывает опасений. Россияне и абхазские спасатели должны встретиться в районе СухумГЭС», — рассказали абхазские спасатели.

При этом в верховьях реки Гумисты ещё остаётся один из туристов, который не спустился с высокогорья с основной группой.

Напомним, утром 12 мая в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается спуститься с высокогорья, однако одному из туристов нужна помощь. По ориентировочным координатам на вертолёте МЧС обнаружить никого не удалось. В составе туристической группы есть жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.