В горах Абхазии ищут группу туристов, среди которых есть житель Нижнего Тагила

Накануне, 12 мая, в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что группа российских туристов пытается самостоятельно спуститься с высокогорья в верховьях реки Гумиста (Сухумский район). При этом один человек получил травму и самостоятельно дальше двигаться не может. Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. При этом облёт указанной территории на вертолёте МЧС Абхазии не дал результатов. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе, они должны встретиться в районе СухумГЭСа. Затем будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста. Туристическая группа состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.