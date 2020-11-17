«В год сыну оформили инвалидность». Фоторепортаж о мальчике, который весил при рождении один килограмм

Четырёхлетний Серёжа Корякин из Нижнего Тагила родился на 28-й неделе. Недоношенный малыш весил всего один килограмм и не мог дышать без помощи аппарата ИВЛ. Месяц Серёжа был в реанимации, потом ещё два месяца находился в отделении патологии новорождённых. Из-за длительного нахождения на ИВЛ у мальчика случился инсульт, который привёл к ДЦП. Сейчас об этих страшных первых месяцах жизни малыша его родители стараются не вспоминать — все их силы направлены на то, чтобы Серёжа научился ходить. Сегодня, в Международный день недоношенных детей, публикуем фоторепортаж Владимира Серова и рассказ мамы маленького героя Екатерины Корякиной.

«Когда сын был в больнице, мы надеялись, что всё обойдётся. Врачи нас не пугали, нам сразу объяснили, что пострадали такие-то клетки в головном мозге и как дальше всё пойдёт, никто не знает. В год невролог предложила оформить инвалидность. Серёжа не может самостоятельно передвигаться, но у него сохранён интеллект, и это, конечно, счастье. Когда я смотрю на деток, у которых пострадал интеллект, я понимаю, как тяжело их родителям».

«Серёжа сам не может ходить, сидит неуверенно, сейчас учится правильно ползать на четвереньках. Последнюю неделю он находится в гипсе. Это уже третий курс коррекции коленных и голеностопных суставов. В первый раз гипсовые повязки на ножки ему накладывали полтора года назад, затем в феврале этого года и сейчас. Эта процедура нужна, чтобы расслабить суставы. Сын растёт, мышцы за ним не успевают, и нам нужно фиксировать их всеми возможными методами».

«Наш день проходит по стандартному сценарию: мы завтракаем, потом у нас гимнастика, разные упражнения и нахождение в вертикализаторе (специальное устройство, позволяющее ребёнку с нарушениями опорно-двигательной функции принимать положение стоя. — Прим. ред.). В этом устройстве нужно проводить по 30 минут три раза в день, чтобы сын чувствовал нагрузку на тело».

«С нами живут два кота — Вениамин и Фантик — и ещё безымянная черепашка. Серёжа очень любит животных, котов он воспитывает, как младших: учит их правильно себя вести, не шуметь».

«Серёжа общительный и ласковый. Он любит петь, учить стихи. У него минимальная задержка в развитии, он умеет считать до 10, мы с ним учим алфавит. Сын любит настольные игры, а теперь у него новое увлечение — модели пассажирского транспорта. У него уже есть две модели трамваев, на Новый год Деду Морозу заказал электропоезд. Серёжа может подолгу играть сам с собой. Врачи говорят, что для такого диагноза это редкость».

Пока Серёжа Корякин не умеет самостоятельно сидеть и ходить, левая рука у него работает плохо. Но после реабилитационных курсов и иглорефлексотерапии у китайца Ху Фона малыш стал увереннее владеть своим телом. Лечение, которое помогает маленькому тагильчанину, не оказывается по полису ОМС, и сейчас семье Корякиных нужно найти 110 тысяч рублей на курс реабилитации в Москве.

Фото из архива семьи Корякиных Фото из архива семьи Корякиных Фото из архива семьи Корякиных Фото из архива семьи Корякиных Фото из архива семьи Корякиных Фото из архива семьи Корякиных Фото из архива семьи Корякиных Фото из архива семьи Корякиных Фото из архива семьи Корякиных

Если вы хотите помочь Серёже, отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100». Также можно сделать это через сайт фонда «Живи, малыш».