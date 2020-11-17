Общество

«В год сыну оформили инвалидность». Фоторепортаж о мальчике, который весил при рождении один килограмм

17.11.2020 10:12
«В год сыну оформили инвалидность». Фоторепортаж о мальчике, который весил при рождении один килограмм

Четырёхлетний Серёжа Корякин из Нижнего Тагила родился на 28-й неделе. Недоношенный малыш весил всего один килограмм и не мог дышать без помощи аппарата ИВЛ. Месяц Серёжа был в реанимации, потом ещё два месяца находился в отделении патологии новорождённых. Из-за длительного нахождения на ИВЛ у мальчика случился инсульт, который привёл к ДЦП. Сейчас об этих страшных первых месяцах жизни малыша его родители стараются не вспоминать — все их силы направлены на то, чтобы Серёжа научился ходить. Сегодня, в Международный день недоношенных детей, публикуем фоторепортаж Владимира Серова и рассказ мамы маленького героя Екатерины Корякиной.

«Когда сын был в больнице, мы надеялись, что всё обойдётся. Врачи нас не пугали, нам сразу объяснили, что пострадали такие-то клетки в головном мозге и как дальше всё пойдёт, никто не знает. В год невролог предложила оформить инвалидность. Серёжа не может самостоятельно передвигаться, но у него сохранён интеллект, и это, конечно, счастье. Когда я смотрю на деток, у которых пострадал интеллект, я понимаю, как тяжело их родителям».  

«Серёжа сам не может ходить, сидит неуверенно, сейчас учится правильно ползать на четвереньках. Последнюю неделю он находится в гипсе. Это уже третий курс коррекции коленных и голеностопных суставов. В первый раз гипсовые повязки на ножки ему накладывали полтора года назад, затем в феврале этого года и сейчас. Эта процедура нужна, чтобы расслабить суставы. Сын растёт, мышцы за ним не успевают, и нам нужно фиксировать их всеми возможными методами».

«Наш день проходит по стандартному сценарию: мы завтракаем, потом у нас гимнастика, разные упражнения и нахождение в вертикализаторе (специальное устройство, позволяющее ребёнку с нарушениями опорно-двигательной функции принимать положение стоя. Прим. ред.). В этом устройстве нужно проводить по 30 минут три раза в день, чтобы сын чувствовал нагрузку на тело». 

«С нами живут два кота — Вениамин и Фантик — и ещё безымянная черепашка. Серёжа очень любит животных, котов он воспитывает, как младших: учит их правильно себя вести, не шуметь». 

«Серёжа общительный и ласковый. Он любит петь, учить стихи. У него минимальная задержка в развитии, он умеет считать до 10, мы с ним учим алфавит. Сын любит настольные игры, а теперь у него новое увлечение модели пассажирского транспорта. У него уже есть две модели трамваев, на Новый год Деду Морозу заказал электропоезд. Серёжа может подолгу играть сам с собой. Врачи говорят, что для такого диагноза это редкость».

Пока Серёжа Корякин не умеет самостоятельно сидеть и ходить, левая рука у него работает плохо. Но после реабилитационных курсов и иглорефлексотерапии у китайца Ху Фона малыш стал увереннее владеть своим телом. Лечение, которое помогает маленькому тагильчанину, не оказывается по полису ОМС, и сейчас семье Корякиных нужно найти 110 тысяч рублей на курс реабилитации в Москве.  

Если вы хотите помочь Серёже, отправьте СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100». Также можно сделать это через сайт фонда «Живи, малыш».

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