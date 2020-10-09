В Год Рафаэля Санти музей искусств приглашает на встречу с «Тагильской Мадонной»

17 октября в 13:00 и 15:00 Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает на праздничную программу, посвящённую 500-летию со дня смерти легендарного живописца Рафаэля Санти. 2020 год по решению ЮНЕСКО объявлен Годом мастера эпохи Возрождения. Для посетителей подготовили лекцию о знаменитой картине «Святое семейство», приписываемой кисти художника, концерт, а также мастер-класс по живописи.

Праздничная программа начнётся в 13:00 с квеста «Загадки "Тагильской Мадонны"». На нём участникам предложат ответить на вопросы об истории произведения. С 15:00 пройдёт лекция о картине, а затем музыкально-поэтические выступления, которые погрузят слушателей в эпоху Возрождения.

Также состоятся мастер-классы по живописи. На них музейные сотрудники познакомят участников с образами женщины и матери в искусстве и покажут, как создать красивую цветочную композицию.

Событие пройдёт 17 октября с 13:00 до 17:00 в главном здании на Уральской, 7. На каждое мероприятие организаторы просят записываться заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47 или в личных сообщениях группы музея искусств.