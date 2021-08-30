В главном ковидном госпитале Екатеринбурга вернулись к плановой работе неврологии

С 30 августа нейрохирургический корпус ГКБ № 40 Екатеринбурга, ранее перепрофилированный под работу с коронавирусными больными, начнёт работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба больницы.

В медицинском учреждении возобновляется оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи пациентам по профилям «нейрохирургия» и «неврология», также в полном объёме будут проводиться и диагностические исследования.

Как объяснили в 40-й больнице, это связано с возросшей потребностью горожан в работе неврологов.

«За прошлый год в поликлинике центра микронейрохирургии зарегистрировано более 47 тысяч посещений. Ежегодно нейрохирурги ГКБ № 40 проводят более 3000 операций (в их числе более 900 — удаление опухолей и аневризм, 300 операций на сонных артериях, более 1000 операций на позвоночнике)», — прокомментировали в медучреждении.

Заместитель главного врача 40-й ГКБ по нейрохирургии Владимир Колотвинов заявил, что сейчас сотрудники больницы связываются по телефону с ранее записанными пациентами, чтобы обсудить новые даты консультаций или госпитализации. Число операций в пандемию снизилось на треть.

В прошлый раз отделения главного ковидного госпиталя Свердловской области возвращали к плановой помощи во время снижения заболеваемости. Сейчас ежедневно оперативный штаб регистрирует около 520 новых случаев коронавируса в Свердловской области. Большинство отделений ГКБ № 40 всё ещё отдано под лечение больных коронавирусом.