В гинекологии Демидовской больницы сделают капитальный ремонт 

В гинекологическом отделении Демидовской больницы сделают капитальный ремонт. В хирургическом отделении произведут полную замену мебели. Об этом стало известно в ходе визита министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова в медучреждение перед новым годом. Карлов дал поручение подготовить смету для капитального ремонта операционного блока. В ходе ремонта отделения гинекологии произведут отделку и покраску стен. Будет проведена реконструкция сетей горячего и холодного водоснабжения и канализации. Заменят все щитовые межпалатные перегородки, полы, оконные проёмы. Также обновят сети электроснабжения и освещения, пожарную и вентиляционную систему.

Отделение гинекологии будет рассчитано на 60 коек. Ремонт будет осуществляться поочерёдно в каждом крыле хирургического корпуса, благодаря этому можно не прекращать приём и оказание медицинской помощи пациентам. Начало ремонтных работ запланировано на 2022 год. Общая стоимость оценивается в 18 миллионов рублей.