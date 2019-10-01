В ГИБДД Свердловской области сократят 175 сотрудников

Автор телеграм-канала «Омбудсмен полиции» опубликовал приказ главы МВД Владимира Колокольцева от 24 сентября о сокращении территориальных подразделений Госавтоинспекции.

Согласно документу, руководство министерства планирует за счёт уволенных сотрудников доукомплектовать подразделения МВД по вопросам миграции.

«Внести изменения в штатную численность министерства внутренних дел <…> за счёт незамещённых должностей начальствующего состава в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движения», — говорится в приказе.

Предполагается, что в скором времени органы внутренних дел покинут в общей сложности две тысячи человек, наиболее массовые сокращения по стране — 175 человек — ожидаются в Свердловской области. Также предполагается, что на Южном Урале под сокращение попадут 20 человек, в Тюменской области — 47 человек, в Пермском крае — 78 человек, на Ямале — 20 человек, в ХМАО — 67 человек, в Зауралье — 24 человека.

Подлинность приказа в пресс-службе МВД оперативно подтвердить не смогли.