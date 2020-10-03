В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Нижнем Тагиле, где ВАЗ врезался в толпу пешеходов

В Нижнем Тагиле Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 03 октября, около 10:00 На перекрёстке улиц Победы и Пархоменко.

Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомашины ВАЗ-2109 выехал на перекрёсток Победы - Пархоменко на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомашиной Daewoo Nexia и Skoda Octavia, которые совершали поворот налево на разрешающий сигнал светофора. После столкновения автомашина ВАЗ-2109 отлетела на​ металлическое ограждение и сбила пешеходов, стоящих на тротуаре, зацепив припаркованную «Газель».