В ГИБДД рассказали подробности аварии на улице Балакинской в Нижнем Тагиле

Дорожные полицейские установили обстоятельства аварии, которая произошла накануне вечером у дома № 59 по улице Балакинской. По официальной информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 27-летний водитель «ВАЗ-2111» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Nissan Sunny, которым управляла 38-летняя женщина. В аварии пострадали водитель и семилетняя пассажирка иномарки. У ребёнка диагностировали ушиб мягких тканей лица, у женщины - ушиб грудной клетки. Обоих пострадавших осмотрели медики и отпустили домой. В ГИБДД отмечают, что сидевший за рулём ВАЗа мужчина не имел водительского удостоверения.