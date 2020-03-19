В ГИБДД рассказали подробности аварии на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда

Днём 19 марта на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда в районе села Покровка столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погиб один человек.

Как рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля ВАЗ-21124, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в сторону Верхней Салды, из-за превышения скорости не справился с управлением транспортного средства. Автомобиль занесло, после чего он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки умер на месте. Полицейским удалось установить, что погибший молодой человек — 25-летний житель города Реж. В ведомстве добавили, что водитель грузовика не пострадал.