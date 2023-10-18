В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности смертельного ДТП на Индустриальной (ВИДЕО)

Сегодня в 17:30 в Нижнем Тагиле у дома № 36 на улице Индустриальной на регулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Lada Granta сбил 58-летнюю женщину.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 40-летний мужчина ехал по улице Индустриальной в сторону Балакинской и у дома № 36 допустил наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Автоинспекторы установили, что водителем автомобиля Lada Granta является местный житель со стажем вождения один год. ​За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД три раза. По итогам проведённой процедуры освидетельствования на состояние опьянения виновник аварии оказался трезв. Водитель пояснил, что не заметил женщину, которая переходила пешеходный переход на зелёный сигнал светофора. По какой причине он не увидел пешехода, пояснить не смог.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Они опросили очевидцев, провели осмотр места. Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение.