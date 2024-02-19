В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП с тепловозом (ВИДЕО)

По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в ДТП с тепловозом в районе дома № 60 на улице Вогульской пострадала 30-летняя водитель ВАЗ-2114. Как уточнили в дорожной полиции, женщина выехала на железнодорожный переезд на запрещающий красный сигнал светофора и звуковой сигнал, в результате чего её протаранил тепловоз. С переломом рёбер водитель доставлена в больницу. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. Автомобиль получил серьёзные механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.