В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности аварии с участием бетономешалки и BMW на Восточном шоссе

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности аварии с участием BMW 318 и бетономешалки, которая произошла днём 4 сентября.

28-летний водитель КамАЗа ехал по Восточному шоссе в сторону улицы Фестивальной, у дома № 10а перед бетономешалкой резко затормозил легковой автомобиль.

«Уходя от столкновения с транспортным средством, водитель допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW 318», — пояснили АН «Между строк» в ведомстве.

За рулём иномарки находился 43-летний мужчина, в результате ДТП он получил повреждение правого коленного сустава. Мужчину госпитализировали в городскую больницу № 4.

Автомобиль получил значительные технические повреждения.

Примечательно, что водителя резко затормозившей легковушки не будут привлекать к административной ответственности.