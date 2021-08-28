В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности аварии на Восточном шоссе

Около 10:00 27 августа в районе заправки «Уралконтрактнефть» на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Дорожной полицией предварительно установлено, что 55-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом, двигаясь по Восточному шоссе в сторону улицы Цементной, при повороте налево к заправке допустил столкновение с автомобилем Toyota Sprinter, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП 25-летний водитель легковушки с переломами правой голени, костей носа, верхней челюсти и его пассажир, 21-летняя девушка, с ушибом грудной клетки были доставлены в медицинское учреждение.

Установлено, что большегрузом управлял житель республики Татарстан, имеющий стаж управления транспортным средством 36 лет. В течение двух лет водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сотрудники ГИБДД также выяснили, что водитель грузовика управлял фурой, не имея действующего полиса ОСАГО, и перевозил груз с нарушением правил использования тахографа. В связи с чем автоинспекторы привлекли водителя к административной ответственности по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ, а также по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ.