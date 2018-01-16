В Германии школьный автобус врезался в магазин, пострадали 48 человек

Школьный автобус попал в аварию в Германии во вторник, пострадали 48 человек, со ссылкой на полицию сообщает телеканал SWR. По словам представителей полиции, утром в городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) автобус по неустановленным причинам сначала столкнулся с несколькими автомобилями, а потом въехал в стену магазина электротоваров.

Семь раненых были доставлены спасательным вертолётом в ближайшие больницы, травмы пятерых из них могут быть не совместимы с жизнью. Остальные пострадавшие, большинство которых — дети, получат медпомощь в больнице в Эбербахе. Водитель автобуса получил лёгкие травмы.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, пожарные, медики и три спасательных вертолёта.