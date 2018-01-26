В Германии на продажу выставили Rolls-Royce Николая II

На автомобильном сайте auto.ru появилось объявление о продаже кабриолета Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года, который, по утверждению продавца, принадлежал последнему российскому императору Николаю II, пишут «Известия». Автомобиль оценивается в 278 млн рублей.

«У автомобиля интересная история: после смерти Николая II Rolls-Royce Silver Ghost был приобретён коллекционером и выставлялся в его казино в Лас-Вегасе. Затем перешёл в руки другого коллекционера и был спрятан в бункере в Германии. После его смерти раритет был утерян, пока бункер не был случайно найден», — сообщается в объявлении.

РИА Новости отмечает, что последний раз машина выставлялась на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за 5,5 млн евро.

Уточняется, что Rolls-Royce Silver Ghost производился с 1905 по 1926 год. За два десятилетия было выпущено почти 8,5 тысяч экземпляров. Современники отмечали его надёжность, бесшумность и высокое качество сборки.