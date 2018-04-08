В Германии грузовик протаранил летнюю веранду ресторана. 3 человека погибли, 20 пострадали

Сегодня, 7 апреля в 15:27 по местному времени (16:27 по Москве) в Мюнстере фургон врезался в людей, которые сидели на улице за столиками популярного ресторана Kiepenkerl. В результате наезда погибли три человека, пишет «Медуза». 20 посетителей ресторана получили ранения, при этом шестеро из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Первоначально сообщалось о 30 или 50 пострадавших.

Водитель грузовика застрелился. Немецкие власти не квалифицируют произошедшее, как теракт. Süddeutsche Zeitung сообщает, что личность преступника уже установлена – это 49-летний немец, страдавший расстройством психики. Сейчас в его доме идёт обыск.

Район происшествия оцеплен, полиция проверяет на наличие взрывчатки подозрительную сумку, найденную в грузовике. Правоохранители также проверяли слухи о том, что в транспортном средстве было ещё двое человек, которые после наезда скрылись. Пресс-секретарь полиции позже сообщила, что поиски подозреваемых завершены и жителям города ничто не угрожает.