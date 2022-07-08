В ГБ №1 Нижнего Тагила освоили новое направление лечения псориатического артрита

Медики дневного стационара межмуниципального центра ГБ №1 Нижнего Тагила для лечения пациентов с тяжёлыми псориатическими артритами стали применять новейшие генно-инженерные препараты российского производства. Эти моноклональные антитела нейтрализуют «чужой» белок в организме человека, позволяя другим компонентам иммунной системы уничтожать опасные или чужеродные клетки.
«Терапия моноклональными антителами приводит к быстрому и значимому снижению проявлений заболевания, в том числе и у пациентов, у которых предшествовавшая стандартная терапия была малоэффективной. Таких пациентов специалисты здравоохранения берут на особый контроль, лечение новыми препаратами проводится по определённой схеме строго по назначению ревматологов областной больницы. В большинстве случаев улучшение наступает после первых же инъекций», – отметила заведующая дневным стационаром ГБ №1 Галина Смыслова.
Иммунное воспаление лежит в основе некоторых болезней, в том числе и псориатического артрита, которое развивается как хроническое воспалительное заболевание суставов и позвоночника. Применение моноклональных антител позволяет по-новому взглянуть на лечение заболевания, заблокировать факторы, способствующие развитию воспалительного процесса в организме, отмечают в пресс-службе ГБ № 1.
«В Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе есть пациенты, страдающие псориатическим артритом. Это не только хроническая боль, бесконтрольный приём анальгетиков и развитие осложнений в организме, но и серьёзная социальная проблема. Эффективное применение и скорость ответа на препарат улучшит самочувствие пациентов и позволит многим, страдающим от проявлений подобных заболеваний, обрести полноценную и счастливую жизнь», — говорит главный врач ГБ №1 Александр Павловских.