В ГБ №1 Нижнего Тагила освоили новое направление лечения псориатического артрита

Медики дневного стационара межмуниципального центра ГБ №1 Нижнего Тагила для лечения пациентов с тяжёлыми псориатическими артритами стали применять новейшие генно-инженерные препараты российского производства. Эти моноклональные антитела нейтрализуют «чужой» белок в организме человека, позволяя другим компонентам иммунной системы уничтожать опасные или чужеродные клетки.

«Терапия моноклональными антителами приводит к быстрому и значимому снижению проявлений заболевания, в том числе и у пациентов, у которых предшествовавшая стандартная терапия была малоэффективной. Таких пациентов специалисты здравоохранения берут на особый контроль, лечение новыми препаратами проводится по определённой схеме строго по назначению ревматологов областной больницы. В большинстве случаев улучшение наступает после первых же инъекций», – отметила заведующая дневным стационаром ГБ №1 Галина Смыслова.

Иммунное воспаление лежит в основе некоторых болезней, в том числе и псориатического артрита, которое развивается как хроническое воспалительное заболевание суставов и позвоночника. Применение моноклональных антител позволяет по-новому взглянуть на лечение заболевания, заблокировать факторы, способствующие развитию воспалительного процесса в организме, отмечают в пресс-службе ГБ № 1.