В ФСБ и МВД предупредили жителей Свердловской области об активизации мошенников накануне новогодних праздников

В преддверии новогодних каникул сотрудники ФСБ и полиции Свердловской области призвали жителей региона быть особенно внимательными и осторожными при общении с незнакомыми людьми, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками Федеральной службы безопасности или других государственных организаций.

В это время мошенники активизируют свою деятельность, пользуясь предновогодней суетой. В сводках новостей всё чаще появляются сообщения о доверчивых жителях Урала, которые добровольно отдали злоумышленникам свои сбережения на миллионы рублей.

Мошенники постоянно совершенствуют способы обмана людей. Например, человеку могут позвонить из «Госуслуг», «Росфинмониторинга», «Центробанка» или «Налоговых органов» и сообщить, что его личный кабинет взломан, а деньги со счёта якобы были переведены на финансирование вооружённых формирований. Затем с жертвой связывается человек, выдающий себя за сотрудника правоохранительных органов, и предупреждает о необходимости соблюдать конфиденциальность, так как проводится «спецоперация по выявлению мошенников».

Звонки могут показаться актуальными для абонента. Одним предлагают медицинские услуги, другим — изменение тарифа сотовой связи, третьим — различные компенсации или выгодные финансовые предложения.

Разговор с «доброжелателем» всегда заканчивается просьбой предоставить цифровую информацию из СМС или банковской карты. После этого люди обнаруживают пропажу своих средств.

Мошенники также могут представляться сотрудниками Пенсионного фонда, медицинских учреждений, операторов сотовой связи и других организаций.

По словам официального представителя УФСБ по Свердловской области Елены Бирюковой, в связи с увеличением количества преступлений в сфере информационных технологий, в ФСБ и МВД подчёркивают, что сотрудники правоохранительных органов не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов, не требуют совершать операции по переводу денежных средств, не просят сообщать номер карты и цифры на её обратной стороне. Более того, они не привлекают граждан к участию в расследовании уголовных дел по телефону.

«Настоятельно просим соблюдать бдительность и помнить основные правила безопасности – игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров, не доверять информации о каких-либо действиях по вашей карте, полученной в телефонном разговоре, не сообщать персональные данные незнакомцам. Только соблюдение этих простых правил позволит снизить вероятность стать жертвой мошенников. Если столкнулись с подобными или похожими мошенническими схемами — немедленно обратитесь по линиям 02 или 112», — отметил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.