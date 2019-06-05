В ФОК «Президентский» презентовали канадскую ледозаливочную машину за 8 млн рублей, обновлённые душевые и раздевалку

Директор спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков провёл для тагильских журналистов экскурсию по ФОК «Президентский», в ходе которой презентовал канадскую ледозаливочную машину ZAMBONI 446. Новую технику доставили в учреждение на днях, на её покупку потратили 8 млн рублей – 6,5 млн рублей из местного бюджета и 1,5 млн рублей из внебюджетных источников. Она способна чистить, выравнивать, наращивать и полировать лёд.

«У нас уже была одна ZAMBONI. Эта – более современная, усовершенствованная модель. Здесь и энергетика совершенно другая, и ножи. Качество выполнения работ другое. Теперь эти ледозаливочные машины будут работать по очереди, чтобы быстрее всё прокатать. Многие люди приходят к нам именно для того, чтобы покататься на качественном, хорошем льду. У нас эта хоккейная коробка включает в себя 1800 кв. м, 200 посадочных мест. 1800 кв. м площади машина должна закатать за 6 минут. Сейчас мы, имея ещё и две ZAMBONI можем спокойно принимать соревнования областного уровня», – рассказал АН «Между строк» Долгоруков, отметив, что всего на льду занимаются около 250 хоккеистов и фигуристов.

Долгоруков рассказал журналистам о том, что в этом году на развитие материально-технической базы «Юпитера» планируется потратить ещё порядка 4 млн рублей. В «Президентском» уже привели в порядок входную группу, обновили душевые и сделали ещё одну раздевалку (ранее в этом месте была сауна).

В ближайшее время новый облик получит и общий холл ФОКа. Здесь установят кушетки, обновят гардероб и барную стойку.

Отметим, в 2019 году на улучшение материально-технической базы 17 спортивных школ Нижнего Тагила из местного бюджета планируется выделить свыше 71 млн рублей.