В ФНС рассказали, какие люксовые автомобили имеются у жителей Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле и его окрестностях числится 277 автомобилей, собственники которых платят налог на роскошь. Среди них есть как часто встречающиеся на дорогах Toyota Land Cruiser и BMW X5, так и довольно редкие для российской глубинки Bentley и Ferrari. Об этом ИА «Все новости» рассказали в межрайонной инспекции ФНС № 16, которая собирает данные по Нижнему Тагилу, Верхней и Нижней Салде, Горноуральскому округу и ЗАТО Свободный.

На учёте в налоговой состоят 262 собственника транспорта стоимостью более 3 млн рублей. На них зарегистрировано 277 автомобилей, которые Минпромторг отнёс к дорогостоящим. Среди свердловчан самыми популярными стали BMW X5, BMW 6, Audi Q6, Audi Q8, Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado. В единичном экземпляре уральцы владеют Bentley Bentayga (стоимость в зависимости от комплектации и года выпуска составляет 12–50 млн рублей), Mercedes-Benz Gelendwagen AMG 63 (6,5–50 млн рублей), Porsche Panamera (2,5–35 млн), Ferrari 812 Superfast (от 27 млн рублей).

По новому закону, который в марте этого года подписал президент России Владимир Путин, налог на роскошь может взиматься только с автовладельцев, чьё транспортное средство дороже 10 млн рублей. Эта мера будет действовать с 2022 года, но, скорее всего, за 2021 год начислять налоги будут по новым правилам. В ФНС объяснили, что предоставили данные за 2020 год, расчёт налога на роскошные авто за 2021 год будет только этим летом. За 2020 год владельцам дорогостоящих машин начислили налогов на 5 млн 676 тысяч рублей. А задолженность по этому виду транспортного налога составила почти 166 тысяч рублей.

Отметим, ранее налог на роскошь начислялся на автомобили стоимостью от 3 млн рублей, такую планку установили ещё в 2014 году. За 7 лет средняя цена машины в России увеличилась более чем на 80%, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Список премиальных авто вырос до 1400 наименований. Сейчас в него попадают некоторые модели Kia, Peugeot, Honda, Mazda, Nissan, Skoda, Hyundai, к планке в 3 млн устремились и отечественные авто — Lada и УАЗ.