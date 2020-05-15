В ФМБА подтвердили эффективность противомалярийного препарата для лечения коронавируса

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что доклинические исследования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России доказали эффективность противомалярийного препарата мефлохина при лечении COVID-19. Учёные установили, что он полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов в очень маленькой дозе.

Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, исследования мефлохина на людях показывают, что к концу первой недели 70% не имеют признаков заболевания.

Помимо этого, Скворцова рассказала, что чаще всего COVID-19 болеют люди со второй группой крови.

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтверждён в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у заражённых — это вторая, в большом отрыве от других групп крови, на втором месте — первая и третья, реже всего — четвёртая группа крови», — сказала глава ФМБА во время пресс-конференции ТАСС (цитата по Znak.com).

При этом она не исключила, что это может быть связано с тем, что вторая группа крови наиболее распространена в популяции.