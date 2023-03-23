В финале вокального конкурса «Золотой петушок» в Нижнем Тагиле выступят лучшие вокалисты «Новой волны» и «Голос. Дети» 

С 31 марта по 3 апреля в Нижнем Тагиле во Дворце культуры «Юбилейный» пройдёт финал 33-го Всероссийского детского эстрадного телевизионного конкурса «Золотой петушок» (6+). В числе финалистов — лучшие молодые голоса России, участники телешоу «Голос. Дети» (0+), конкурсов «Новая волна» (0+), «Славянский базар» (0+) и «Детское Евровидение» (6+). Всего на сцене выступят более 70 участников, каждый исполнит по две песни.

В вокальном мастерстве будут соревноваться победители городских конкурсов Екатеринбурга, Копейска, Москвы, Глазова, Уфы, Тюмени, Челябинска, Оренбурга, Минусинска и других городов России.

Нижний Тагил представят группы «Вопросы», «Boys-академия», «В шоко-ладе», «OktJunior-академия», «Оса», «Кукуруза», также сольно выступит Аделина Борзых.

Оценивать творчество юных исполнителей будут опытные артисты и преподаватели. Среди них — заслуженный деятель искусств Татарстана Рулан Хабибулин, режиссёр музыкальных и эстрадно-концертных программ Юлия Ефимова, участница телепроектов «Голос» (12+) Дарья Копейкина, певица и преподаватель Саратовского национального исследовательского государственного университета Ольга Тушева и преподаватель Нижнетагильского колледжа искусств Маргарита Хавирова.

Всероссийский конкурс «Золотой петушок» проводится ежегодно в разных городах России. Цели конкурса — развитие детского эстрадного творчества, выявление новых талантов и создание новых произведений для детей. Финал традиционно проходит в Нижнем Тагиле.