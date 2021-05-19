В филармонии Нижнего Тагила занялись расширением сцены для грандиозного выступления международного молодёжного оркестра

В Нижнетагильской филармонии вновь выступит Международный молодёжный Чайковский-оркестр. 19 июня на тагильскую сцену выйдет около 100 музыкантов, которые исполнят на немецком языке оперу Рихарда Вагнера «Золото Рейна» из тетралогии «Кольцо нибелунга».

Чайковский-оркестр впервые выступал в Нижнетагильской филармонии летом 2019 года. Тогда молодые музыканты из 12 стран (Германии, Польши, Израиля, Швейцарии, Португалии, Японии, Кореи, Бразилии, Испании, Таджикистана, Казахстана и России) выступили вместе с дирижёром Петером Рунделем, виртуозным виолончелистом профессором Берлинского университета искусств Йенсом Петером Майнцем, немецким альтистом Вилфридом Штреле и трубачом симфонического оркестра Мариинского театра Тимуром Мартыновым.

В этот раз на тагильской сцене должно разместиться почти 100 музыкантов. Специально для этого концерта в ближайшие дни начнётся достройка небольшой сцены. Помимо этого, в опере «Золото Рейна» примут участие 14 певцов ведущих театров и концертных организаций Германии и России. Главный музыкальный ассистент Байройтского фестиваля Кристоф Штёккер возглавляет работу над проектом в России. Режиссёром-постановщиком стал Георг Блюмль, опытный театральный и оперный руководитель, рассказали «Афише МС» в Нижнетагильской филармонии.

В Нижнем Тагиле проект будет реализован при поддержке Международного культурного центра Свердловской филармонии и международной организации RCCR Projects GmbH, Министерства иностранных дел Германии, губернатора Свердловской области, администрации Нижнего Тагила в рамках Года Германии в России. При участии солистов ведущих театров и концертных организаций двух стран 18 и 19 июня опера будет представлена в Свердловской и Нижнетагильской филармониях. В августе постановку увидят в Германии.

«Золото Рейна» открывает знаменитую оперную тетралогию «Кольцо нибелунга», написанную на либретто самого Вагнера. Премьера произведения состоялась в 1854 году в Мюнхене, а в полном виде цикл впервые прозвучал на Первом Байройтском фестивале в 1876 году. Сюжет «Кольца нибелунга» — это сплав переработанных скандинавских и германских легенд. Для Вагнера миф — не выдумка и не сказка, а трагичная правда народа о самом себе.

Грандиозный проект состоится 19 июня в 17:00 в большом зале Нижнетагильской филармонии на проспекте Ленина, 31. Билеты можно приобрести на сайте филармонии. Организаторы установили минимальную и единую для всех мест в зале цену — 200 рублей.