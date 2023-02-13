В феврале определённой группе пенсионеров направят до 10 тысяч рублей

В феврале единоразовые выплаты до 10 тысяч рублей поступят определённой категории пожилых граждан. Как рассказал информационному порталу Primpress пенсионный эксперт Сергей Власов, дополнительные деньги перечислят людям старшего поколения, которые имеют отношение к трагическим событиям блокады Ленинграда.

Теперь, если пенсионеру присвоена I группа инвалидности, выплата составит 10 тысяч рублей, при наличии II группы полагается 7,5 тысячи рублей, а инвалидам III группы выплатят 5 тысяч. Если инвалидности у пенсионера нет, ему перечислят 3 тысячи рублей.

Ранее претендовать на дополнительные выплаты могли только те пенсионеры, которые прожили в блокадном Ленинграде не менее четырёх месяцев и получили специальный значок, дающий право на льготы и выплаты, аналогичные ветеранам Великой Отечественной войны. Остальным людям, прожившим в блокадном Ленинграде меньше четырёх месяцев, удостоверения льготника давали не всегда. Теперь специально для таких граждан ввели дополнительную выплату, размер которой будет зависеть от наличия или отсутствия группы инвалидности.

Деньги начнут перечислять с 14 февраля. Единоразовые выплаты поступят получателям до конца месяца.