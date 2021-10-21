Происшествия

«В её понимании мир стал слишком несправедлив». Житель Нижнего Тагила обвиняет компанию по ремонту окон в обмане его 82-летней бабушки

21.10.2021 15:33
«В её понимании мир стал слишком несправедлив». Житель Нижнего Тагила обвиняет компанию по ремонту окон в обмане его 82-летней бабушки

Житель Нижнего Тагила Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) обвиняет в мошенничестве компанию, которая ввела в заблуждение его 82-летнюю бабушку и отремонтировала окна, которые в этом не нуждались, за 90 тысяч рублей. Как рассказал АН «Между строк» внук пострадавшей, он уже написал заявление в полицию и собирается вернуть всю сумму.

По словам Сергея, его бабушке позвонили из компании по ремонту окон и напросились прийти к ней домой, чтобы проверить окна. В квартире работники сразу сказали ей, что окна сломаны, и инсценировали выпадение окна из петли. По словам мужчины, окна были заменены в прошлом году. Ремонтники перед началом работ сразу же попросили оплату, но пенсионерка сначала отказала им. Тогда один из рабочих начал психологически давить на женщину и требовать деньги.

«Он давил на меня и нахально требовал деньги. Схватил меня, оттолкнул и сказал: “Давай деньги”. Я испугалась и отдала их, думала, иначе даст по голове», — рассказывает пенсионерка.

Рабочие заменили в квартире оконную фурнитуру, поменяли уплотнители и выполнили ряд других манипуляций. При этом был составлен договор об оказании услуг на сумму 90 тысяч рублей. 

Сейчас внук пострадавшей хочет добиться от компании извинений за действия сотрудников и вернуть потраченные на ненужный ремонт деньги. 

«Решение только одно — вернуть все денежные средства. Я не понимаю, как можно объяснить бабушке, что ей отремонтировали то, что не нужно было. В её понимании мир стал слишком несправедлив», — комментирует Сергей, внук пострадавшей.

Мужчине удалось встретиться с директором компании, тот пообещал лично принести извинения за действия своего сотрудника и решить вопрос по поводу возврата денег. 

В компании, которая проводила ремонт окон, АН «Между строк» ответили, что все работы, которые указаны в договоре, были выполнены качественно и в срок. По словам представителя организации, обмана с их стороны не было, а какого-то давления в отношении пенсионерки не совершалось.

«Внук вчера приезжал к нам. Мы договорились, что вернём ему часть стоимости, раз бабушка расстроилась, плачет сейчас и со здоровьем у неё проблемы. Мы пошли на мировую в таком случае. Никто бабушку не хватал и не толкал. Это подсудное дело. У нас есть репутация компании. Мы на такое не идём, у нас не 90-е. Это уже в силу возраста и на эмоциональном уровне, раз она поняла, что это большая сумма денег, ей что-то нужно сказать», — заявил АН «Между строк» представитель компании. 

Схема навязывания старикам дорогостоящих услуг не нова: пенсионерам по всей стране делают «золотые» ремонты окон, продают втридорога медицинские аппараты и многое другое. Но наказать излишне настойчивых дельцов практически невозможно. В ходе проверок правоохранительными органами состав преступления чаще всего найти не удаётся, пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», так как между клиентом и фирмой заключён официальный договор. Заказчик, соглашаясь с его условиями, ставит свою подпись. В полиции рекомендовали пострадавшим обратиться в Роспотребнадзор и суд. 

«Сотрудники полиции постоянно напоминают пожилым гражданам, что не нужно пускать в дом незнакомых людей, которые предлагают какие-либо услуги. Всегда нужно советоваться с родными, прежде чем согласиться на подписание каких-либо документов», — комментируют в ведомстве.

По мнению юриста Екатерины Зубковой, признать договор недействительным в связи с введением в заблуждение можно, однако если договор исполнен, то потребителю необходимо вернуть всё полученное при сделке. А если при оказании услуги обнаружатся недостатки, это повод к возмещению исполнителем уплаченной суммы.

«Каждый случай уникален, поэтому оценивать ситуации необходимо в совокупности: здесь важен возраст потребителя, его отношение к совершённой сделке, образование, период установки окон до замены исполнителем каких-либо материалов. Всё это будет играть роль для успешного решения дела», — прокомментировала юрист Екатерина Зубкова.

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