«В её понимании мир стал слишком несправедлив». Житель Нижнего Тагила обвиняет компанию по ремонту окон в обмане его 82-летней бабушки

Житель Нижнего Тагила Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) обвиняет в мошенничестве компанию, которая ввела в заблуждение его 82-летнюю бабушку и отремонтировала окна, которые в этом не нуждались, за 90 тысяч рублей. Как рассказал АН «Между строк» внук пострадавшей, он уже написал заявление в полицию и собирается вернуть всю сумму.

По словам Сергея, его бабушке позвонили из компании по ремонту окон и напросились прийти к ней домой, чтобы проверить окна. В квартире работники сразу сказали ей, что окна сломаны, и инсценировали выпадение окна из петли. По словам мужчины, окна были заменены в прошлом году. Ремонтники перед началом работ сразу же попросили оплату, но пенсионерка сначала отказала им. Тогда один из рабочих начал психологически давить на женщину и требовать деньги.

«Он давил на меня и нахально требовал деньги. Схватил меня, оттолкнул и сказал: “Давай деньги”. Я испугалась и отдала их, думала, иначе даст по голове», — рассказывает пенсионерка.

Рабочие заменили в квартире оконную фурнитуру, поменяли уплотнители и выполнили ряд других манипуляций. При этом был составлен договор об оказании услуг на сумму 90 тысяч рублей.

Акты выполненных работ Акты выполненных работ Акты выполненных работ

Сейчас внук пострадавшей хочет добиться от компании извинений за действия сотрудников и вернуть потраченные на ненужный ремонт деньги.

«Решение только одно — вернуть все денежные средства. Я не понимаю, как можно объяснить бабушке, что ей отремонтировали то, что не нужно было. В её понимании мир стал слишком несправедлив», — комментирует Сергей, внук пострадавшей.

Мужчине удалось встретиться с директором компании, тот пообещал лично принести извинения за действия своего сотрудника и решить вопрос по поводу возврата денег.

В компании, которая проводила ремонт окон, АН «Между строк» ответили, что все работы, которые указаны в договоре, были выполнены качественно и в срок. По словам представителя организации, обмана с их стороны не было, а какого-то давления в отношении пенсионерки не совершалось.

«Внук вчера приезжал к нам. Мы договорились, что вернём ему часть стоимости, раз бабушка расстроилась, плачет сейчас и со здоровьем у неё проблемы. Мы пошли на мировую в таком случае. Никто бабушку не хватал и не толкал. Это подсудное дело. У нас есть репутация компании. Мы на такое не идём, у нас не 90-е. Это уже в силу возраста и на эмоциональном уровне, раз она поняла, что это большая сумма денег, ей что-то нужно сказать», — заявил АН «Между строк» представитель компании.

Схема навязывания старикам дорогостоящих услуг не нова: пенсионерам по всей стране делают «золотые» ремонты окон, продают втридорога медицинские аппараты и многое другое. Но наказать излишне настойчивых дельцов практически невозможно. В ходе проверок правоохранительными органами состав преступления чаще всего найти не удаётся, пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», так как между клиентом и фирмой заключён официальный договор. Заказчик, соглашаясь с его условиями, ставит свою подпись. В полиции рекомендовали пострадавшим обратиться в Роспотребнадзор и суд.

«Сотрудники полиции постоянно напоминают пожилым гражданам, что не нужно пускать в дом незнакомых людей, которые предлагают какие-либо услуги. Всегда нужно советоваться с родными, прежде чем согласиться на подписание каких-либо документов», — комментируют в ведомстве.

По мнению юриста Екатерины Зубковой, признать договор недействительным в связи с введением в заблуждение можно, однако если договор исполнен, то потребителю необходимо вернуть всё полученное при сделке. А если при оказании услуги обнаружатся недостатки, это повод к возмещению исполнителем уплаченной суммы.