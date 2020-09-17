​​​​​​​В Европарламенте предложили замораживать активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европарламента предложила замораживать активы фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, со ссылкой на проект резолюции Европарламента по отношениям с Россией в связи с отравлением оппозиционера пишет ТАСС.

Депутаты Европарламента призывают «как можно скорее принять целенаправленный режим санкций ЕС за нарушения прав человек, который будет применяться к физическим и юридическим лицам, уличённым в грубом нарушении прав человека или основных свобод, особенно в связи с преследованием в отношении граждан, оппозиционных активистов и журналистов».

«Настоятельно призываем к созданию таких механизмов санкций, которые позволили бы сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц в соответствии с выводами антикоррупционного фонда Навального», — говорится в проекте резолюции.

Они призывают российские власти «в полной мере» сотрудничать с международными организациями для «прозрачного и беспристрастного расследования» отравления Навального, чтобы привлечь виновных к ответственности. Авторы резолюции также призвали страны — участницы Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», чтобы «избежать усиления зависимости Европы от российских поставок энергоносителей и не позволить России извлекать выгоду и финансировать свою агрессивную внешнюю политику и военные интервенции из доходов от экспорта энергоносителей в ЕС».

Отмечается, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения. Процессе внесения поправок в этот документ ещё не завершён, голосование по проекту резолюции пройдёт 17 сентября.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время возвращения из Томска в Москву. В течение двух суток он находился в омской больнице, врачи которой заявили, что он впал в кому из-за нарушения обмена веществ. Затем оппозиционера перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». 7 сентября его вывели из комы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в России не могут завести уголовное дело об отравлении Навального на основании выводов немецких военных медиков.