В Европа Авто Тагил прошёл уникальный тест-драйв абсолютно новой SKODA OCTAVIA!

С 5 по 13 декабря в Европа Авто Тагил (официальный дилер ŠKODA в Нижнем Тагиле) прошёл уникальный тест-драйв абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA.

Все гости прошли тематический квест, в ходе которого участники получали наклейки и обменивали их на подарки, поучаствовали в мастер-классах и изготовили чудесные кормушки для птиц, кашпо для домашних растений и фоторамки для своих семейных фотографий.

Каждый участник тест-драйва отправил открытки своим близким, друзьям и знакомым с тёплыми пожеланиями и выиграл памятный приз с логотипом новой ŠKODA OCTAVIA.

Маленькие любители ŠKODA тоже не остались без внимания — их встретили герои щенячьего патруля и подарили отличное настроение на весь день!

Новая ŠKODA OCTAVIA ждёт вас на тест-драйв всей семьёй, а менеджеры отдела продаж подберут индивидуальное выгодное предложение на покупку нового автомобиля именно для вас!

Мы позаботились о безопасности и комфорте всех посетителей нашего дилерского центра благодаря программе ŠKODA ЗАБОТИТСЯ, в которую входит соблюдение всех необходимых мер предосторожности для защиты клиентов и сотрудников в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

За подробностями обращайтесь в Европа Авто Тагил (официальный дилер ŠKODA в Нижнем Тагиле): +7 (3435) 471-234.

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