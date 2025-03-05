В этот день, 5 марта 2012 года. Тагильские скульпторы в числе лучших на фестивале ледяных скульптур в США, Владимир Путин поблагодарил тагильчан за поддержку, в Москве проходят акции протеста, самовыдвиженец победил «единоросса» на выборах в гордуму и доллар по 29 рублей

Тагильские скульпторы вошли в десятку лучших на фестивале ледяных фигур «Айс Аляска», который в эти дни проходил в США. В нём участвовали 36 команд из США, Китая, Германии, Японии, России и Монако. Россию представляли, в том числе, тагильчане Олег Клавдиев и Эдуард Пономаренко. Их скульптура «Благодарение Великого духа» заняла седьмое место. В 2011 году Олег и Эдуард были третьими.

Владимир Путин поблагодарил тагильчан за поддержку на прошедших накануне президентских выборах и пообещал в ближайшее время приехать в Нижний Тагил.

«Я ещё к вам приеду обязательно, мы поговорим, у нас много вопросов, нерешённых проблем, связанных с организацией производства, с оборонзаказом и так далее. Я это всё знаю, всё помню, и я обязательно у вас побываю в ближайшее время. Мы встретимся там, на месте, и обсудим все проблемы», — заявил Путин в ходе видеоконференции с Нижним Тагилом, организованной в его избирательном штабе.

В Москве тысячи человек вышли на акцию протеста в знак несогласия с результатами выборов.

На выборах в городскую думу лидер тагильских «единороссов» Александр Маслов на своём участке неожиданно уступил беспартийному самовыдвиженцу Сергею Чеканову.

Баскетболисты «Старого соболя» с минимальным счётом проиграли московскому «Динамо». Обе домашние встречи закончились поражением тагильчан с разницей в несколько очков. Самым результативным игроком «соболей» был назван Евгений Калинин, который в одной из встреч набрал 21 очко. На тот момент тагильчане делили 5-е и 6-е места в турнирной таблице с командой «Планета-Университет» из Ухты.

Проживающий в Лондоне российский бизнесмен и один из крупнейших акционеров ЕВРАЗа Роман Абрамович заплатил 1 миллион 600 тысяч долларов за президентскую ложу на игре сборных Польши и России в рамках чемпионата Европы по футболу 2012 года, которая должна была пройти 12 июня в Варшаве. Покупатель «президентского» пакета мог привести с собой в ложу до 100 гостей, которым обеспечивалось питание, напитки и обслуживание.

По итогам торгов курс доллара составил 29,2892 рубля, евро — 39,65 рубля.