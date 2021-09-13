В этом году выпускники Нижнего Тагила напишут итоговое сочинение в декабре

Для 11-х классов в этом году итоговое сочинение планируется провести 1 декабря, сообщает управление образования Нижнего Тагила. Дополнительные даты назначены на 2 февраля и 4 мая 2022 года. Список тем итогового сочинения текущего учебного года опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Отметим, что итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ. Оно оценивается по системе «зачёт/незачёт». Подготовка к нему проводится в школах на уроках русского языка.

Успешное написание итогового сочинения для выпускников 11-х классов является допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения могут выбрать написание изложения.