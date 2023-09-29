В этом году тагильчане перевели мошенникам 187 млн рублей. Это больше на 30 млн, чем в прошлом году, несмотря на профилактические меры полиции

В главном здании МУ МВД России «Нижнетагильское» прошёл круглый стол, посвящённый проблемам дистанционного мошенничества. В мероприятии приняли участие члены общественного совета при полиции, заместитель начальника межмуниципального управления Дмитрий Рублёв и представители СМИ.

Рублёв отметил, что за 8 месяцев 2023 года тагильчане перевели на счета мошенников 187 млн рублей, что на 30 млн больше, чем за аналогичный период 2022 года. Рост числа подобных преступлений продолжается, несмотря на большой объём профилактической работы. Примечательно, что значительную долю потерянных средств составляли кредитные деньги.

«Члены общественного совета вместе с сотрудниками полиции ежемесячно выходят в профилактические рейды. Проходят профилактические беседы в коллективах на предприятиях, собираются на встречу в районных дворцах пожилые жители микрорайонов, совершаются в том числе поквартирные обходы по кварталам, чтобы как можно больше охватить людей и донести до них информацию не только о способах телефонных мошенничеств, но и рассказать, как от них уберечься», — рассказал председатель Общественного совета МУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Головихин.

Дмитрий Рублёв подчеркнул, что злоумышленники постоянно придумывают новые способы хищения денег. Одно из последних изобретений злоумышленников — приложение-клон банка. При его загрузке с фейкового сайта на смартфон и авторизации мошенники получают доступ ко всем данным в онлайн-банке. Напомнил замначальника тагильской полиции и о регулярных рейдах, которые сотрудники МВД проводят в городе.

«Были введены дополнительные посты, состоящие из сотрудников полиции, которые несут свою службу непосредственно в местах концентрации банкоматов, где зачастую люди обналичивают денежные средства со своих счетов или кладут денежные средства в терминалы. Проведённым анализом установлено, что в Нижнем Тагиле таких основных мест пять», — рассказал Дмитрий Рублёв.

По итогу круглого стола полицейские обратились к представителям банков с просьбой разработать алгоритмы распознавания подозрительных действий, которые бы помогали сотрудникам выявлять намерения клиентов передавать кредитные деньги мошенникам. Дмитрий Рублёв отметил, что злоумышленники часто «консультируют» жертв и просят скрывать цели своих действий от родных и полиции.

Отметим, в Свердловской области за 2023 год жители уже отдали мошенникам 4 млрд рублей. Полиция напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, банковских организаций и государственных учреждений никогда не звонят гражданам с сообщениями о сомнительных операциях и не предлагают оформить кредит. Можно легко определить, когда звонят мошенники: они всегда торопят, не дают возможности всё обдумать, предлагают спасти сбережения и перевести их на «безопасный» счёт, установить приложения для удалённого доступа.