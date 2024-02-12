В этнопарке «Ермаково городище» провели электричество

Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели электричество в этнопарке «Ермаково городище», сообщили АН «Между строк» в пресс-службе компании.

«Специалисты смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и построили линию электропередачи 6 кВ на железобетонных опорах с использованием самонесущего изолированного провода СИП, обладающего повышенными характеристиками надёжности и безопасности. Линия имеет протяжённость около 3 километров, из которых участок 850 метров проложен кабельным способом», — рассказали в компании.

Для повышения надёжности энергетики установили коммутационное оборудование для защиты и автоматизированного управления: секционирующие разъединители, позволяющие локализовать повреждённые участки сети, устройства защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений, а также современный измерительный комплекс для учёта потребления и мониторинга параметров сети.

«Проведение электричества стало огромным шагом вперёд для этнопарка. В отсутствие постоянного источника энергоснабжения приходилось использовать генератор 20 кВА и заправлять его каждый день, но этой мощности всё равно не хватало. Теперь наш этнопарк полностью освещается в вечернее время, что позволяет наслаждаться активностями даже в тёмное время суток. Мы выражаем огромную признательность и благодарность Нижнетагильским электрическим сетям филиала “Россети Урал” — “Свердловэнерго” за ваш огромный вклад в развитие “Ермакова городища”», — отметила директор и основатель этнопарка «Ермаково городище» Марина Ибрагимова.

Этнографический парк расположен в 18 км от Нижнего Тагила, у подножья горы Медведь-камень. Здесь найдена единственная известная стоянка первобытного человека эпохи палеолита на восточном склоне Уральского хребта. А в самом названии этнопарка отражён исторический факт зимовки казачьей дружины Ермака перед походом в Сибирь.