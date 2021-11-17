В эти выходные Новый Молодёжный театр представит экспериментальный спектакль в жанре завод-опера в музее УВЗ 

В Новом Молодёжном театре подготовка необычного спектакля «Ferrum. Fermamente» (12+) вышла на финишную прямую. События постановки будут разворачиваться не на сцене, а в стенах музея «Уралвагонзавода», саундтреком к ней станут заводской гудок, шум станков и инструментов. Жанр предстоящей премьеры определён как завод-опера.

В театре говорят, что это первый site specific-спектакль (когда пространством постановки становятся самые необычные места) в Нижнем Тагиле. По ходу действия спектакля зрители смогут оказаться где угодно. Работали над постановкой драматург Данила Привалов из Санкт-Петербурга, режиссёр-постановщик Радион Букаев из Казани и художник-постановщик Никита Сазонов из Санкт-Петербурга.

Создатели рассказывают, что постановка посвящена в первую очередь работникам «Уралвагонзавода». Их основная цель — рассказать аудитории, что работа на заводе — это тоже искусство. Как говорит режиссёр-постановщик спектакля Радион Букаев, слово «опера» переводится с итальянского как «труд, работа».

«Когда я оказался в вагоносборочном цехе, я услышал музыку, музыку из индустриальных звуков. Весь спектакль соткан из индустриальных звуков. А человеческие истории, собранные из архива музея и рассказанные представителями рабочих династий в интервью, — это дополнение к экспозиции музея. Так строится первая часть нашего спектакля», — рассказывает режиссёр Радион Букаев.

Вторая часть постановки будет интерактивной: зрителям предложат собрать определённую звуковую партитуру. Музыки в спектакле не будет — только живые голоса. В финале спектакля каждый зритель станет соавтором и создателем нового музыкального произведения.

Художник-постановщик Никита Сазонов называет героями спектакля ожившие воспоминания, документы, события из жизни и истории завода. На деле же в нём принимают участие жители города — все, кто так или иначе причастны к Нижнему Тагилу и «Уралвагонзаводу».

«Это спектакль ныне популярной формы, которая соединяет несколько жанров в единую синтетическую театральную композицию. В нашем случае мы соединяем документальный театр, музей, партисипацию, променад и саунд-арт. И именно звук является важным образным элементом спектакля», — говорит художник Никита Сазонов.

Премьерные показы состоятся 19, 20 и 24 ноября. Билеты можно приобрести на сайте театра, по телефону +7 (3435) 92-83-87 или в кассе с 12:00 до 19:00. Спектакль будет проходить в здании исторического музея УВЗ на Восточном шоссе, 28 (корпус 5).