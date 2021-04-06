В эти выходные на Лисьей горе пройдут соревнования среди скалолазов

В это воскресенье, 11 апреля, с 10:00 на Лисьей горе в Нижнем Тагиле пройдёт чемпионат города по спортивному туризму на горных дистанциях. Этими соревнованиями клуб туристов «Азимут» откроет новый сезон.

Соревнования пройдут на двух дистанциях: спортивной и любительской. Во второй дистанции возраст и физическое развитие значения не имеют, отмечают организаторы.

Для участия нужно подать предварительную заявку, заполнив форму или отправив письмо на почту loshacov.a.i@mail.ru до 9 апреля. В день соревнований у участников должны быть с собой оригинал заявки и медицинский допуск. Также для спортсменов обязательна страховка на день соревнований по виду спорта «Спортивный туризм». Подробности можно найти в паблике клуба туризма «Азимут» во «ВКонтакте».

Чемпионат города по спортивному туризму на горных дистанциях в Нижнем Тагиле проводится много лет на Шихане. Последние два года соревнования проходят на Лисьей горе и понаблюдать за ними могут все желающие.