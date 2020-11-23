В эти выходные на горе Белой состоится открытие горнолыжного сезона

В ближайшую субботу, 28 ноября, на горе Белой состоится открытие XVI зимнего сезона. Гостей праздника, помимо катаний на трассах горнолыжного комплекса, ждут выступления артистов, конкурсы с ценными призами, фитнес-зарядка и танцевальные баттлы, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Для взрослых катающихся будут открыты трасса 2А «Спортивная» и трасса 1А «Туристическая». А для юных любителей снега будет действовать учебная трасса. Кульминацией праздника станет зажигательное файер-шоу и сладкий сюрприз — «зимние» кексы. Старт праздника на ГЛК «Гора Белая» назначен на 15:00 28 ноября.

Каждый год на открытие горнолыжного сезона на Белую приезжает около 5000 гостей, среди них жители не только Нижнего Тагила, но и Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других городов.

Фоторепортаж АН «Между строк» о том, как прошло открытие прошлого, 15-го зимнего сезона, смотрите здесь.