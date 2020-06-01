В элитном посёлке Нижнего Тагила соседи подрались из-за кражи муниципального баскетбольного кольца

Полиция Нижнего Тагила разбирается в инциденте, который произошёл вечером 30 мая в микрорайоне Запрудном. Как рассказала АН «Между строк» местная жительница Елена, в 2012 году мэрия Нижнего Тагила установила на асфальтированной площадке недалеко от их дома передвижное баскетбольное кольцо и две лавочки, чтобы дети могли заниматься спортом. По словам женщины, шум, который создавали подростки во время игры, в какой-то момент стал мешать их соседу по посёлку по фамилии Тюрин и он попытался его убрать.
«Этот мужчина к нам подходил и спрашивал, не мешают ли нам компании, которые собираются на этой площадке. А там нормальные подростки, ни разу не видела, чтобы они там распивали спиртное или что-то в этом роде. Пусть уж лучше в мяч играют, нам они не мешают», — говорит Елена.
В минувшую субботу Елена с мужем возвращались домой, когда увидели, что кольцо и лавочки с площадки исчезли. Подозрение сразу пало на соседа, и супруг Елены пошёл к нему разбираться.
«Сам Тюрин сейчас находится в Крыму, насколько я знаю, но, видимо, он попросил своих зятьёв, чтобы те увезли кольцо. И вот когда муж попросил их открыть фургон, куда они всё погрузили, началась драка. Один из них избил моего мужа, сломал ему нос, есть подозрение на сотрясение», — рассказывает женщина.
После этого Елена написала заявление в полицию о хищении кольца и лавочек, а её супруг заявил об избиении (оба заявления имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
«На данного гражданина тоже поступило встречное заявление, поэтому будут опрошены все стороны конфликта. Также предстоит установить собственника этого кольца и лавочек, а также размер ущерба», — заявили в полиции.