В элитном посёлке Нижнего Тагила соседи подрались из-за кражи муниципального баскетбольного кольца

Полиция Нижнего Тагила разбирается в инциденте, который произошёл вечером 30 мая в микрорайоне Запрудном. Как рассказала АН «Между строк» местная жительница Елена, в 2012 году мэрия Нижнего Тагила установила на асфальтированной площадке недалеко от их дома передвижное баскетбольное кольцо и две лавочки, чтобы дети могли заниматься спортом. По словам женщины, шум, который создавали подростки во время игры, в какой-то момент стал мешать их соседу по посёлку по фамилии Тюрин и он попытался его убрать.

«Этот мужчина к нам подходил и спрашивал, не мешают ли нам компании, которые собираются на этой площадке. А там нормальные подростки, ни разу не видела, чтобы они там распивали спиртное или что-то в этом роде. Пусть уж лучше в мяч играют, нам они не мешают», — говорит Елена.

В минувшую субботу Елена с мужем возвращались домой, когда увидели, что кольцо и лавочки с площадки исчезли. Подозрение сразу пало на соседа, и супруг Елены пошёл к нему разбираться.

«Сам Тюрин сейчас находится в Крыму, насколько я знаю, но, видимо, он попросил своих зятьёв, чтобы те увезли кольцо. И вот когда муж попросил их открыть фургон, куда они всё погрузили, началась драка. Один из них избил моего мужа, сломал ему нос, есть подозрение на сотрясение», — рассказывает женщина.

После этого Елена написала заявление в полицию о хищении кольца и лавочек, а её супруг заявил об избиении (оба заявления имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.