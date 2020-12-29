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В экопарке на Муринских прудах установили трёхметрового металлического оленя

29.12.2020 14:14
В экопарке на Муринских прудах установили трёхметрового металлического оленя

В экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появилась новая скульптура. Накануне подрядчик МУП «Тагилдорстрой» установил на естественной горке рядом с улицей Удовенко трёхметровую фигуру оленя.

Полигональная (многоугольная) фигура прибыла из Нижнего Новгорода. Там её изготовили по заказу «Тагилдорстроя», рассказал АН «Между строк» руководитель предприятия Игорь Васильев. Высота металлической скульптуры 3,5 метра. Её монтажом занимались пять рабочих.

Поверхность полигональной фигуры защищена от коррозии, фигура покрыта грунтом и окрашена. Внутри скульптура полая, прочность обеспечивает большое количество плоских граней и рёбер.

Фото, видео: МУП «Тагилдорстрой» 
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