В экопарке на Муринских прудах установили трёхметрового металлического оленя

В экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появилась новая скульптура. Накануне подрядчик МУП «Тагилдорстрой» установил на естественной горке рядом с улицей Удовенко трёхметровую фигуру оленя.

Полигональная (многоугольная) фигура прибыла из Нижнего Новгорода. Там её изготовили по заказу «Тагилдорстроя», рассказал АН «Между строк» руководитель предприятия Игорь Васильев. Высота металлической скульптуры — 3,5 метра. Её монтажом занимались пять рабочих.

Поверхность полигональной фигуры защищена от коррозии, фигура покрыта грунтом и окрашена. Внутри скульптура полая, прочность обеспечивает большое количество плоских граней и рёбер.