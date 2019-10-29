В Екатеринбурге жители дома устроили травлю соседа-инвалида из-за парковки

Жители жилого комплекса «Московский квартал» решили устроить флешмоб против соседа-инвалида — они собрались заставить весь двор автомобилями, чтобы лишить инвалида парковочного места, пишет E1.ru.

По правилам ЖК, во дворе комплекса не паркуются машины, заезжать туда можно только для загрузки-разгрузки и не более чем на два часа. Правила были введены, чтобы жители не дышали выхлопными газами, а дети могли спокойно играть, не боясь машин. Однако одному из жителей, который имеет группу инвалидности, управляющая компания выдала круглосуточный пропуск на парковку во дворе. Как рассказала подписчица группы «Мой Юго-Западный» в соцсети «ВКонтакте», это решение возмутило соседей и они решили проучить инвалида: его стали обвинять в сговоре с УК и решили выжить с парковки.

«Давайте все пропишем своих бабушек и дедушек-инвалидов, так ведь и за паркинг платить не надо, паркуйся, где ты хочешь, причём безлимитно! Выгодный бизнес!» — возмущается в беседе житель дома.

Кроме того, жителям не понравилось, что, ставя свой автомобиль во дворе, инвалид перекладывает на соседей охрану своей машины, так как охрана общедомового имущества оплачивается жителями.

«Я лично буду требовать перерасчёт или вообще откажусь от охраны», — заявил один из жителей.

В итоге соседи решили объединиться и устроить флешмоб — занять своими машинами все парковочные места, чтобы соседу с ограниченными возможностями было негде припарковаться.

«Как только к нам обратился собственник со всеми документами о том, что у него есть основания для обеспечения круглосуточного доступа на территорию МКД, было принято решение о выдаче пропуска по нескольким причинам. Основная — это всё-таки правовые нормы действующего законодательства, а второе — это морально-этические мотивы», — рассказал юрист управляющей компании «Юг-Энерго» Алексей Ермаков.

Он отметил, что для снижения социальной напряжённости и негатива, а также чтобы получить комментарии от компетентных и независимых экспертов, УК были написаны запросы уполномоченному по правам человека в Свердловской области, заместителю главы Екатеринбурга по социальным вопросам, прокурору Ленинского района, старшему советнику юстиции.