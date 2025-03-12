В Екатеринбурге женщина взыскала через суд с назойливого ухажёра 300 тысяч рублей компенсации морального вреда

В Екатеринбурге суд взыскал 300 тысяч рублей компенсации морального вреда с мужчины в пользу местной жительницы, пожаловавшейся на сталкинг с его стороны, сообщили в Свердловском областном суде. Назойливый ухажёр преследовал свою бывшую девушку, надеясь вернуть её.

«‎После разрыва отношений мужчина не оставил попыток вернуть свою возлюбленную. Бывший партнёр атаковал SMS-сообщениями, оставлял послания с признаниями в любви в почтовом ящике, рисунки на двери квартиры, а также на асфальте около дома», — отмечают в суде.

Девушка неоднократно обращалась в полицию с жалобами на сталкерство, но безуспешно. Тогда она обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском к бывшему возлюбленному. Истец просила суд запретить ответчику преследование, взыскать с него компенсацию морального вреда, судебные издержки, а за неисполнение судебного решения — присудить судебную неустойку.

В суде она пояснила, что из-за навязчивого поклонника с сентября 2020 года пребывает в стрессе, её мучает бессонница, тревога за собственную жизнь и жизнь близких людей. Из-за него ей пришлось сменить место жительства и номер телефона, кроме того, она лишена возможности построить личную жизнь. Преследования прерывались лишь на полгода, когда ответчик не мог её отыскать. По словам девушки, даже после обращения в суд мужчина не унимался: направлял ей электронные письма, оставлял конверты в почтовом ящике.

«‎Примечательно, что ответчик не возражал против взыскания с него компенсации морального вреда, лишь просил предоставить ему рассрочку исполнения решения в виде шести выплат. Он пояснил, что по-прежнему любит истца, но её не выслеживает, а пересекается случайно. Пребывание рядом с её работой и домом объяснил переживаниями за безопасность возлюбленной», — сообщили в суде.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика в пользу девушки 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы на оплату услуг представителя и по уплате государственной пошлины.

При этом суд отказал в удовлетворении требований о запрете преследования. Решение суда в законную силу не вступило.