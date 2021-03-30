В Екатеринбурге завели уголовное дело на женщину, пнувшую полицейского в живот

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Екатеринбурга о нападении на полицейского, сообщает пресс-служба ведомства.

Её обвиняют по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

По версии следствия, 25 марта подозреваемая хотела вылететь на отдых в Турцию. В зоне вылета аэропорта Кольцово женщина начала спорить с работником аэропорта. Для того чтобы успокоить женщину, сотрудники вызвали наряд полиции, которые увидели, что пассажирка пьяна. После того как представитель авиакомпании отказал ей в перелёте, женщину доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово для составления административного протокола. В дежурной части женщина ударила одного из полицейских в живот, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили сотрудников транспортной полиции, представителей авиакомпании. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения наличия и тяжести телесных повреждений у полицейского. Расследование уголовного дела продолжается.