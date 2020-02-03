В Екатеринбурге застройщики присвоили 40 млн рублей на строительство домов

Компания «Центр загородной недвижимости» собрала 40 миллионов рублей с жителей Екатеринбурга и области за строительство 40 домов и ничего не построила, со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Екатеринбургу пишет E1.ru.

«Офис компании располагался в Базовом переулке. Владельцы фирмы собрали с покупателей домов деньги за строительство домов, работы начали в октябре 2018 года, но очень скоро проект свернули. В июле 2019 года стройка остановилась», — рассказали в ведомстве.

Отчаявшись вернуть деньги, 36 клиентов компании обратились в полицию. Уголовные дела завели по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Следователи выявили, что средства покупателей тратили не по назначению, а все сроки сдачи объектов сорвали, деньги просто похитили.

«По информации следователей, учредители и не собирались строить дома. Поступившие в кассу деньги они не оприходовали и не передавали покупателям домов», — рассказали в полиции.

При этом учредители компании не намеревались выполнять свои обязательства по договору генерального подряда в полном объёме и не имели реальной возможности предоставить клиентам в собственность жилые помещения. Расследование продолжается, один из соучредителей фирмы в статусе подозреваемого находится под подпиской о невыезде.