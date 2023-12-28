В Екатеринбурге запустили электропоезд «Финист» — первый полностью российский аналог «Ласточки» 

Сегодня, 28 декабря, в Екатеринбурге началась эксплуатация первого полностью отечественного аналога «Ласточки» — электропоезда «Финист». Первый состав с пассажирами отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, сообщает 66.ru.

«Такой транспорт пользуется огромной популярностью у жителей. В следующем году мы будем и дальше развивать это направление, внедрять новые маршруты. У нас большие планы. Приятно, что “Уральские локомотивы” собрали полностью из отечественных комплектующих новую “Ласточку”. Она была презентована губернатором на большом десятом ИННОПРОМе, а сегодня уже отправляется в рейс. Скоростная электричка полностью наша, российская, собранная, несмотря на все санкции», — сказал замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Финист» способен разгоняться до 160 километров в час и будет ездить по маршрутам Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар; Екатеринбург — Серов — Бокситы; Екатеринбург — Первоуральск — Шаля. Электропоезд серии ЭС104 вмещает до 1268 пассажиров.

В составе поезда пять вагонов. Все они оснащены удобными сиденьями и USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. Проектировщики изменили форму сиденья, сделав поездку на дальние расстояния более комфортной. Также во всех вагонах установлена система микроклимата и обеззараживания воздуха.