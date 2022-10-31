В Екатеринбурге зампрокурора обвиняется в получении взятки на сумму 5 млн рублей

В Екатеринбурге заместителю прокурора Ленинского района предъявлено обвинение по статье за получение взятки в особо крупном размере. Как сообщает СУ СКР России по Свердловской области, за данное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Как уточняют «Вечерние ведомости», зимой этого года в отношении одного из учредителей и директора уральской компании было возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от уплаты налогов, страховых взносов в особо крупном размере, предусматривающей наказанием в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В конце лета о преступлении узнали двое знакомых директора и предложили дать взятку заместителю прокурора Ленинского района в размере 5 млн рублей, пообещав, что после этого дело будет закрыто. Мужчина согласился и передал посредникам аванс в размере полумиллиона рублей.

После предоплаты директору предложили поместить 2,5 млн рублей в банковскую ячейку, а затем встретиться лично с заместителем прокурора Ленинского района для подтверждения закрытия дела. На протяжении всей лжесделки группа преступников находилась под присмотром сотрудников спецслужб. По данным «Вечерних ведомостей», 27 октября посредники, изъяв из банковской ячейки 2,5 млн рублей, отправились отдавать взятку зампрокурора и в момент передачи были задержаны сотрудниками ФСБ.

Ленинский суд Екатеринбурга избрал заместителю прокурора Ленинского района меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей в СИЗО.

На сегодняшний день сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства дела и собирать доказательную базу.