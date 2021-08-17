В Екатеринбурге закрылась финансовая пирамида с филиалами по всей России

В Екатеринбурге закрылось представительство потребительского кооператива «Медфарм», который работал на Эльмаше, на улице Фрезеровщиков, 27, пишет E1.ru. Ранее Банк России нашёл в его деятельности признаки финансовой пирамиды.

«Кооператив активно рекламировал свои услуги в местных бесплатных газетах, обещая "принимать сбережения под 22 процента годовых". Также компания сообщала, что якобы направляет привлечённые денежные средства на фармацевтику, но это не подтверждалось ни информацией с сайта госзакупок, ни официальными сайтами аптечных сетей или производителей медпрепаратов. В частности, "Медфарм" не упоминается среди их контрагентов», — сообщили в Банке России.

Сама фирма зарегистрирована в Московской области, но её офисы располагались по всей стране, в том числе в Екатеринбурге. В соседних регионах — Тюменской области и Пермском крае — против компании даже возбудили уголовные дела о мошенничестве. По данным Банка России, в Свердловской области правоохранители проводят подобную работу.

По данным «Контур.Фокуса», директором кооператива «Медфарм» является некий Николай Мишин, зарегистрированный в Мурманской области. Однако он, вероятно, лишь номинальный владелец, который реальной деятельностью компании не занимался. На него также зарегистрированы и другие фирмы похожей направленности — в частности, есть кредитный потребительский кооператив с таким же названием — «Медфарм». Кроме того, Мишин был совладельцем или руководителем шести других компаний, но почти все они имеют признаки фирм-однодневок. В четырёх из них ФНС обнаружил недостоверные данные об адресе регистрации и владельцах. По роду деятельности и регионам, где они были зарегистрированы, их ничего не связывает.

Также против Николая Мишина было возбуждено дело о краже денег из магазина Fix Price: он, будучи работником магазина, украл сейф, в котором было 454 тысячи рублей, и потратил всё на свои нужды.

В Банке России ещё раз попросили людей быть предельно внимательными перед заключением договоров с подобными компаниями.